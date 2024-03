991 – SP-333, entre Assis e Tarumã, só deve ser liberada no período da tarde

Não se confirmou a previsão inicial de liberação do tráfego na rodovia Miguel Jubran para as 8 horas da manhã desta segunda-feira, dia 25 de março. Agora, a nova previsão é que as pistas nos dois sentidos, entre Assis e Tarumã, só ocorram no período da tarde.

O trecho está interditado desde às 2 horas da madrugada desta segunda-feira, quando um caminhão Volkswagen, placas de Guarulhos, que transitava com destino a Londrina, se envolveu num acidente e tombou na rodovia.

Com o tombamento, a carga de cloro ficou espalhada pelas pista (foto abaixo)

Por considerarem a carga perigosa, com alto de risco de incêndio, a Polícia Rodoviária e a concessionária que administra o trecho decidiram interditar a rodovia nos dois sentidos até a remoção do produto e limpeza da pista.

De acordo com uma informação conseguida pelo JS, uma empresa especializada na remoção de carga perigosa foi contratada, mas só deve chegar ao local do acidente no final da manhã.

O motorista do caminhão, de 32 anos, nada sofreu.

ALTERNATIVA – Com a interdição da rodovia Miguel Jubran, entre Assis e Tarumã, a rota alternativa aos motoristas é o desvio por Cândido Mota, através da SPA460, rodovia Antônio Maia, conhecida também por rodovia do Álcool, à SP-266, Fortunato Petrini. Para chegar a a Assis, o caminho é a rodovia Benedito Pires. Para quem está em direção a São Paulo, é melhor continuar pela SP-266 até a rodovia Raposo Tavares.

No sentido inverso, o desvio é rodovia Benedito Pires até a SP-266 e acesso à rodovia Miguel Jubran, pela rodovia do Álcool.

Nas primeiras horas da manhã, o tráfego já era grande na região de Cândido Mota (foto abaixo)