993 – SP-333 volta a ser interditada parcialmente para lavagem da pista

O trecho da rodovia Miguel Jubran no km 414, entre Assis e Tarumã, será novamente interditado parcialmente na manhã desta terça-feira, dia 26 de março, para lavagem da pista no local do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira.

Segundo informações transmitidas ao JS o tráfego, a partir das 9 horas desta terça-feira, será no modelo siga e pare, e terá controle dos agentes da concessionária que administra o trecho da SP-333.

O tombamento de um caminhão de Guarulhos, que se dirigia a Londrina, resultou na derramamento de cloro. Esse tipo de produto é considerado carga perigosa.

Pista será lavada nesta terça-feira – Imagem: The Brothers