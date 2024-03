968 – Famílias sorteadas pela APRUMAR buscam apoio dos vereadores

A presidente da AMHAR -Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região- Flávia Batista (foto abaixo) usou a tribuna da Câmara Municipal na sessão desta segunda-feira, dia 11 de março, solicitando apoio dos vereadores para o início da construção das 239 residências sorteadas pela APRUMAR -Associação dos Produtores Rurais do Município de Assis e Região.

Segundo ela, informações conseguidas no Ministério de Desenvolvimento Social e da Caixa Econômica Federal confirmam que o processo está parado por “falta de interesse da APRUMAR”. Com isso, não acontece a liberação do financiamento da segunda fase do Programa Minha Casa, Minha Vida e as obras não começam.

Em 2016, cerca de seis mil famílias se inscreveram para participar do processo de aquisição das moradias.

Em meados de 2017, foi realizado o sorteio das 239 casas no ginásio de esportes Jairo dos Santos, o ‘Jairão’. O evento foi coordenado pelo prefeito José Aparecido Fernandes (ex-presidente da APRUMAR).

No entanto, apesar do sorteio realizado, as obras sequer tinham iniciado.

Anos depois, Fernandes culpou o Governo Bolsonaro pela interrupção do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Em fevereiro de 2023, as famílias decidiram ocupar as terras financiadas pela Caixa Federal para a construção das moradias. Antes, a área estava sendo usada para plantio de soja e milho.

Recentemente, o Ministro de Relações Institucionais do Governo Lula, Alexandre Padilha, esteve em Assis e recebeu uma comitiva de famílias sorteadas.

Semanas depois, as famílias foram informadas que o processo está parado por falta de interesse da APRUMAR.

AÇÃO – O advogado da AMHAR, Antônio Carlos Tavares, também usou a tribuna e falou sobre a ação judicial movida pelas famílias contra a Caixa Econômica Federal e o pedido da APRUMAR de reintegração de posse da área, que foi negado pela Justiça Federal.

