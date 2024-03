967 – Em ato solene, Marcel Ito Okuma assume Delegacia Seccional de Assis

Nesta segunda-feira, dia 11 de março, aconteceu o ato solene que marca a posse do delegado Marcelo Ito Okuma no comando da Delegacia Seccional de Assis.

Ele substituiu o delegado Ricardo Fracasso, que assumirá uma função no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção às Pessoas, na capital paulista.

O ato solene, realizado no prédio da Delegacia Seccional de Assis, contou com presença do delegado Walmir Geralde, diretor do Deinter-8, de Presidente Prudente.

Além de Okuma e Fracasso, vários delegados de polícia de municípios vizinhos estiveram presentes.

Okuma agradeceu a confiança do diretor do Deinter-8 pela designação e acrescentou que “pretende dar continuidade aos relevantes trabalhos de Polícia Judiciária desenvolvidos nesses anos pela Polícia Civil de Assis e região”.

Acrescentou que se coloca “à disposição para trabalhar junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar e as demais instituições que fazem parte da persecução penal, além de um atendimento e diálogo franco com toda a sociedade civil, visando à redução dos índices criminais e o aumento da sensação de segurança social”, resumiu.

Ato solene ocorreu na Delegacia Seccional