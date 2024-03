959 – Morre em Ourinhos, Demerval Marques, o ‘Morto’, aos 59 anos

Morreu na tarde desta quinta-feira, dia 7 de março, na Santa Casa de Ourinhos, onde passaria por um procedimento cardíaco, Demerval Marques, conhecido pelo apelido de ‘Morto’.

Com 59 anos de idade, ele deixa o pai ‘Tanaka’, o irmãos André Marques ‘Dequinha’, Denise, Deise e Danilo, a esposa Silvana e os filhos Geovani e Beatriz.

Frequentador do ‘Bar do Paulinho’, na vila Prudenciana, e do Clube São Paulo de Assis, Demerval Marques deixa muitos amigos.

O corpo, transladado para Assis, será velado no Centro Funerário São Vicente, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Demerval Marques morreu em Ourinhos