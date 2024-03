960 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 8 de março

Quatro sepultamentos acontecem no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta sexta-feira, dia 8 de março

No início da manhã, foi sepultado o bebê Yuri dos Santos.

No começo da tarde, às 13h30, será sepultado Demerval José Silva Marques (foto abaixo), conhecido pelo apelido de ‘Morto’, de 59 anos, que morreu em Ourinhos. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

No final da tarde, 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria de Lourdes Nogueira Trindade, de 73 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

O corpo do jovem João Marcelo Novaes dos Santos, de 23 anos, após ser liberado pelo Instituto Médico Legal, será velado no Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria R. de Souza Evangelista (foto abaixo), de 78 anos.

Na cidade de Maracaí, haverá o sepultamento de João de Souza Campos Filho (foto abaixo), de 46 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!