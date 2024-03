958 – Governo Federal anuncia investimentos do PAC para Assis

Em mensagem destinada ao diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, na manhã desta quinta-feira, dia 7 de março, o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino (PT-SP) anunciou vários investimentos do Governo Federal através do PAC -Programa de Aceleração do Crescimento para a cidade de Assis.

Os investimentos, segundo Marcolino, são para as áreas da saúde e educação.

De acordo com um card -material publicitário- o deputado informa que serão destinados recursos para a construção de uma escola em tempo integral, uma Unidade Básica de Saúde -UBS- e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU-.

A assessoria do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino deve dar mais detalhes sobre os locais onde serão construídas as unidades de saúde e escolar.

MENSAGEM – Na mensagem encaminhada ao Diretório Municipal do PT de Assis, Luiz Cláudio Marcolinho escreveu: “O presidente Lula anunciou nesta quinta-feira, 7 de março, os municípios que contarão com novos investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O presidente Lula e eu estamos trabalhando juntos por você, com apoio das lideranças da cidade. Essa é uma grande conquista para melhorar o acesso aos serviços públicos e a qualidade de vida de todos e todas”, disse.