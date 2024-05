A086 – Assis inicia campanha SOS Rio Grande do Sul

Repetindo o gesto humanitário de várias cidades brasileiras, Assis também iniciou uma campanha para arrecadar alimentos, água, roupas e calçados, além de uma corrente diária de orações, às famílias do Rio Grande do Sul.

Colégio Ressurreição “Santa Maria”, Cambalhota Entretenimento Infantil, Rádio Voz do Vale 103,3 FM e todas paróquias da Diocese de Assis se juntaram na ação solidária aos gaúchos.

As doações podem ser feitas durante toda a semana nas casas paroquiais da cidade, na empresa Cambalhota, localizada no Hipermercado Amigão, no Colégio Santa Maria e na Rádio Voz do Vale.

“Estamos prontos para receber roupas, alimentos não perecíveis e água mineral”, explicou Marina Oliveira, da Voz do Vale FM.

DIA D – Na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, a partir das 9 horas, a arrecadação será concentrada na praça da Catedral de Assis, onde haverá um pedágio. “Os motoristas poderão entregar suas doações sem precisarem descer do veículo”, disse Marina.

ORAÇÕES – Simultaneamente à arrecadação de roupas, alimentos e água, os organizadores da campanha informam que, diariamente, será rezado um Santo Terço na Catedral, além da missas das 6h30, 12h00 e 19h00. A data 13 de maio foi a escolhida por se comemorar o Dia Nossa Senhora de Fátima.

SOBRE A ENTREGA: Os organizadores da campanha SOS RS informam que já conseguiram caminhão para transportar as doações até o Rio Grande do Sul, mas aguardam informações da Defesa Civil para definir a data da viagem “Fomos informados que é preciso aguardar cerca de 15 dias para que o povo gaúcho possa se preparar para receber as doações”, explicou Marina de Oliveira.