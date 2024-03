957 – VOCEM sofre gol da virada aos 6 minutos dos acréscimos e cai para a sexta posição

Deu tudo errado para o VOCEM na tarde desta quarta-feira, dia 6 de março, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis.

Diante de um público de 214 pagantes, o time do técnico Marcos Vinícius ‘Viola’ começou bem, mas, na segunda etapa, com as alterações feitas por ele, a Francana se aproveitou, passou a controlar as ações, subiu de produção e virou o placar, aos 6 minutos de acréscimo.

Foi a segunda derrota do VOCEM em Assis. Na estreia, o time havia perdido para o Taquaritinga pelo mesmo placar.

Tiaguinho abriu o placar para o VOCEM

Imagem: Paulo H. Dias

O JOGO – Aos 19 minutos de bola rolando, o ‘Esquadrão da Fé’, que pressionava a ‘Veterana’, abriu o placar com um golaço de Tiaguinho (foto acima). O atacante se aproveitou de uma falha grotesca do zagueiro Victor Garcia e teve tranquilidade para tirar o goleiro da jogada e marcar, com o gol aberto.

Antes, o atacante Alex Cícero (foto abaixo)recebeu uma assistência de Pedro Henrique ‘Peu’, entrou na área e tocou no canto, mas o goleiro Vinícius Cima se esticou todo para defender.

Alex Cícero parou na defesa do goleiro da Francana/Imagem: Paulo H. Dias

No intervalo, o técnico Viola sacou Tiaguinho, amarelado aos 34 minutos,e colocou Bruno Henrique.

Aos 11 minutos da segunda etapa, o goleiro Lucas Alves -que havia feito um verdadeiro milagre, momentos antes, numa conclusão de cabeça após cobrança de escanteio- espalmou uma bola cruzada na grande área e o zagueiro João Pedro, livre de marcação, empatou para a Francana.

Imediatamente, Viola trocou o atacante Pedro Henrique ‘Peu’ por Matheus.

Logo depois, tirou Juninho para a entrada de Dezinho.

Com as mudanças, o adversário passou a dominar as ações, enquanto o VOCEM tentava atacar de maneira desordenada.

Viola ainda fez mais duas mudanças, que também não deram resultado.

Colocou Ryan no lugar de Lucão e Luiz Felipe na vaga de Alex Cícero.

Os dois jogadores substituídos entraram em campo no ‘sacríficio’. Ambos, além de Paulinho e ‘Peu’, com sintomas de dengue, precisaram ser levados à Unidade de Pronto Atendimento ‘UPA’ Ruy Silva para serem examinados (ler abaixo).

O castigo, no entanto, veio nos acréscimos.

Após linda jogada de um dos rápidos atacantes da Francana, que só foi parado com falta, o zagueiro João Pedro, de cabeça, livre de marcação dentro da área, estufou a rede para virar o placar.

Ele cabeceou livre de marcação, sem qualquer chance de defesa para Lucas Alves.

Ao apito afinal, quando alguns torcedores reclamavam nas arquibancadas, o técnico Marcos Vinícius ‘Viola’ arrastou todos os jogadores para o círculo central do gramado.

Pelos gestos, ele parece não ter gostado do rendimento de alguns jogadores.

DENGUE – Minutos após a partida, os jogadores ‘Peu’, Paulinho, Alex Cícero e Lucão (foto abaixo) foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento -UPA- ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, onde passariam por exames. Todos com sintomas de dengue.

Até a manhã desta quinta-feira, dia 7, não havia sido divulgado o resultado dos exames.

O VOCEM volta a campo no domingo, às 10 horas, no estádio Tonicão, quando receberá o Jabaquara de Santos. O time precisa voltar a vencer para se manter na zona de classificação.

Jogadores do VOCEM aguardam atendimento na UPA

O VOCEM perdeu para a Francana jogando com: Lucas Alves; Lucão, Thurran, Alysson e Robinho; Zé Augusto, Isaías e Juninho; Alex Cícero, Pedro Henrique ‘Peu’ e Tiaguinho. Entraram: Bruno Henrique, Matheus Bispo, Dezinho, Ryan e Luiz Felipe.

AMARELADOS – Mais cinco jogadores foram advertidos com cartão amarelo. Em 10 rodadas, o VOCEM acumula 41 cartões recebidos, o que dá uma média de aproximadamente quatro advertências por partida.

Contra a Francana, foram ‘amarelados’: Tiaguinho, Pedro Henrique ‘Peu’, Lucão, Robinho e Dezinho.

RESULTADOS

União Barbarense 2 x 1 Rio Branco

Nacional 1 x 0 São-Carlense

Joseense 2 x 2 Barretos

VOCEM 1 x 2 Francana

Penapolense 2 x 0 América

SKA Brasil 2 x 0 Jabaquara

Osasco/Audax 0 x 3 Taquaritinga

Independente de Limeira 1 x 0 XV de Jaú

CLASSIFICAÇÃO

Barretos – 21 pontos

Francana – 20 pontos

São-Carlense – 19 pontos

XV de Jaú – 18 pontos

Taquaritinga – 17 pontos

VOCEM e União Barbarense – 16 pontos

Rio Branco – 14 pontos

Nacional – 12 pontos

Penapolense – 11 pontos

SKA Brasil, Osasco/Audax e Independente de Limeira – 10 pontos

Jabaquara e América de Rio Preto – 8 pontos

Joseense – 6 pontos