954 – VOCEM é o time mais advertido da A4: 36 cartões amarelos em 9 jogos

O número de cartões amarelos começa a preocupar a comissão técnica do VOCEM para as últimas e decisivas rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4.

Até o momento, com nove rodadas disputadas, o time de Assis é o clube mais advertido da competição. Foram 36 cartões recebidos, o que dá uma preocupante média de 4 advertências por partida.

Outro dado curioso é que entre os mais ‘amarelados’ do ‘Esquadrão da Fé’ estão três jogadores que atuam no ataque.

Líder na artilharia do time, com 4 gols marcados, Alex Cícero também lidera a relação dos mais advertidos, com 5 cartões amarelos. Ele está ‘pendurado’ com 2 cartões, após já ter cumprido suspensão de uma partida após três advertências.

O centroavante Pedro Henrique, ‘Peu’, o atacante Tiaguinho, além do zagueiro Alysson vêm na sequência, com quatro cartões amarelos recebidos.

Veja a relação dos ‘amarelados’ do VOCEM:

Alex Cícero – 5 cartões

Pedro Henrique ‘Peu’, Tiaguinho e Alysson – 4 cartões

Lucão e Ygor Dizarro – 3 cartões

Rodrigo e Zé Augusto – 2 cartões

Bruno Henrique, Kauan, Robinho, Lucas Anselmo, Lucas Alves, Paulinho, Pedro e Ninho – 1 cartão

Betão (fisioterapeuta) – 1 cartão

Veja os cinco clubes mais advertidos até o momento no Campeonato Paulista da Série A4:

1º – VOCEM – 36 cartões

2º – Independente de Limeira e América de São José do Rio Preto – 32 cartões

4º – União Barbarense – 31 cartões

5º – Taquaritinga – 29 cartões

DISCIPLINADO – O time que recebeu menos cartões amarelos até a nona rodada é o lanterninha Joseense, de São José dos Campos, com 19 advertências.

VERMELHO – Diferente do alto número de advertências com aplicação de cartão amarelo, o VOCEM apresenta um baixo número de atletas expulsos.

Foram 2 cartões vermelhos em 9 rodadas.

Ninho foi expulso na sua estreia, em São José do Rio Preto, sábado, dia 2 de março, na vitória sobre o América.

Antes, na sexta rodada, em Santana do Parnaíba, o atacante Matheus Bispo havia recebido cartão vermelho, numa falta de ataque, aos seis minutos da prorrogação.

VIOLENTO – Sete clubes dividem a ‘liderança’ de cartões vermelhos na Série A4 até o momento.

Barretos, São-Carlense, Rio Branco, Taquaritinga, União Barbarense, SKA Brasil, de Santana do Parnaíba, e Independente de Limeira tiveram três jogadores excluídos.

O único time que não teve atleta expulso na competição é o Penapolense.

Alex Cícero recebeu 5 cartões

Imagem: Paulo H. Dias