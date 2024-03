955 – Morre o advogado Décio Conceição

Morreu na noite desta quarta-feira, dia 6 de março, na Unidade de Pronto Atendimento -UPA- ‘Ruy Silva, aos 89 anos de idade, o renomado advogado assisense Décio Conceição (foto abaixo).

Durante muitos anos, o escritório de advocacia Décio Conceição funcionou na avenida Rui Barbosa, ao lado da Prefeitura de Assis. Depois, ele se transferiu para a avenida Siqueira Campos.

O corpo do advogado Décio Conceição está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

O sepultamento foi marcado para às 13h30, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares, clientes e amigos, nossos sentimentos!