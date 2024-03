949 – Com 10 em campo, VOCEM vence o América em Rio Preto, sobe uma posição e chega a 8 jogos de invencibilidade

Mesmo atuando com 9 jogadores em campo durante os 35 minutos finais da partida, o VOCEM de Assis derrotou o América, em São José do Rio Preto, por 1 a 0, na tarde deste sábado, dia 2 de março, chegou a oito partidas de invencibilidade e subiu mais um degrau na classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

O gol da vitória foi marcado por Tiaguinho, em cobrança de penalidade máxima, aos 19 minutos de jogo.

O goleiro Lucas Alves (foto abaixo) chegou a cinco partidas sem precisar buscar a bola no fundo de suas redes. No jogo em Rio Preto, ele não teve muito trabalho, mas demonstrou segurança quando foi exigido nos cruzamentos aéreos.

Lucas Alves concede entrevista ao JS

após o jogo em Rio Preto

O estreante Ninho, advertido com dois cartões amarelos, foi expulso aos 8 minutos da segunda etapa.

O VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves; Lucão, Lucas Anselmo, Thurran e Ygor Dizarro (Robinho); Zé Augusto, Ninho e Paulinho (Ryan); Alex Cícero (Alysson), Pedro Henrique ‘Peu’ (Matheus Bispo) e Tiaguinho (Bruno Henrique). Técnico: Marcos Vinícius ‘Viola’.

Além de Ninho, expulso, Ygor Dizarro, Pedro Henrique ‘Peu’, Alex Cícero e Alysson foram advertidos com cartão amarelo.

VOCEM subiu mais uma posição na classificação

SUBIU– Com os resultados da rodada, o VOCEM ganhou uma posição na classificação do Campeonato Paulista da Série A4. Ao atingir 16 pontos, o ‘Esquadrão da Fé’ passou o Rio Branco de Americana, chegou à quinta posição e continua a 4 pontos do líder Barretos.

O time de Assis terá dois jogos seguidos no estádio Tonicão (Francana na quarta-feira, dia 6, e Jabaquara no domingo, dia 10) e poderá, definitivamente, entrar no G-4 e até mesmo brigar pela liderança da competição.

RESULTADOS

América de Rio Preto 0 x 1 VOCEM

Rio Branco de Americana 1 x 1 Nacional-SP

Jabaquara 4 x 0 Joseense

Taquaritinga 0 x 0 XV de Jaú

SKA Brasil 3 x 1 Penapolense

Osasco/Audax 0 x 0 União Barbarense

Barretos 3 x 1 Francana

São-Carlense 2 x 0 Independente de Limeira

CLASSIFICAÇÃO

Barretos – 20 pontos

São-Carlense -19 pontos

XV de Jaú – 18 pontos

Francana – 17 pontos

VOCEM de Assis – 16 pontos

Rio Branco e Taquaritinga – 14 pontos

União Barbarense – 13 pontos

Osasco/Audax – 10 pontos

Nacional/SP – 9 pontos

Penapolense, Jabaquara de Santos e América de Rio Preto – 8 pontos

SKA Brasil e Independente de Limeira – 7 pontos

Joseense – 5 pontos

ARQUIBANCADA – Presença marcante do estádio Benedito Teixeira, o ‘Teixeirão’, em São José do Rio Preto, a torcida organizada Sangue Mariano (foto abaixo)levou cerca de 50 torcedores e ainda contou com o reforço de familiares do zagueiro Lucas Anselmo, que empurraram o ‘Esquadrão da Fé’ o tempo inteiro.

Torcida Sangue Mariano apoiou o VOCEM em Rio Preto