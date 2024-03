945 – EXCLUSIVO – Na UTI, ex-prefeito Ézio Spera aguarda por cateterismo

O ex-prefeito de Assis, médico pediatra Ézio Spera, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva -UTI- da Santa Casa de Misericórdia de Assis.

Segundo apurou o Jornal da Segunda, ele aguarda pela realização de um cateterismo, que deve ocorrer ainda nesta sexta-feira, dia 1º de março.

Cateterismo consiste no procedimento para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do paciente, que será conduzido até o coração.

O JS aguarda a divulgação de um boletim médico do Hospital e Maternidade de Assis sobre o quadro clínico do ex-prefeito de Assis para atualizar a informação.

Segundo uma funcionária do hospital, que esteve no local e confirmou a informação da internação ao Jornal da Segunda sob a condição de manter seu nome em sigilo, “o doutor Ézio Spera está totalmente tranquilo, aguardando pelo procedimento”, disse.

Ex-prefeito Ézio Spera

Matéria atualizada às 21h34