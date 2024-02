934 – Comerciante Tomoko Kichise, da Tok Presentes, será sepultada às 9 horas

Teve início no final da tarde desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, o velório da comerciante Tomoko Kichise de Souza (foto abaixo), de 69 anos, que morreu na UTI do Hospital e Maternidade de Assis.

A comerciante da tradicional loja Tok Presentes, na rua Ângelo Bertoncine, no centro da cidade, estava internada há alguns dias em busca de tratamento para problemas renais.

O sepultamento de Tomoko Kichise está marcado para às 9 horas desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Tomoko Kichise, da Tok Presentes