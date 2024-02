933- Na melhor atuação do ano, VOCEM ‘maceta’ o XV de Jaú, que comemora o empate no Tonicão

Foi, indiscutivelmente, a melhor atuação do VOCEM nas sete rodadas do Campeonato Paulista da Série A4.

O time comandado pelo técnico Viola sufocou o então líder XV de Jaú nos 90 minutos da partida disputada no estádio Tonicão, neste domingo, dia 25 de fevereiro, mas não conseguiu balançar as redes. O placar de 0 a 0 foi injusto pelo que o ‘Esquadrão da Fé’ produziu.

Ao apito final do árbitro Rafael Gomes Félix da Silva, os jogadores do time visitante não esconderam a satisfação com o resultado, enquanto os vocemistas e os 773 pagantes lamentaram as chances perdidas.

Na principal oportunidade de gol, o zagueiro canhoto Alysson se atrapalhou quando a bola chegou ‘açucarada’ no seu pé direito, dentro da pequena área, para concluir. O goleirão Diego Washington (2m05) aproveitou os milésimos de segundos de vacilo do zagueiro de Assis para abafar o chute e impedir o gol.

Pela primeira vez na temporada, o VOCEM começou a partida sem o meio campista Paulinho. Juninho, novo camisa 10, demonstrou mais desenvoltura no setor de meio campo, ao lado de Isaías e Zé Augusto.

O VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves; Lucão, Thurran e Ygor Dizarro; Zé Augusto, Isaías e Juninho; Bruno Henrique, Pedro Henrique ‘Peu’ e Tiaguinho. Entraram: Robinho, Paulinho, Ryan e Luiz Felipe.

Tiaguinho, Alysson, Pedro Henrique ‘Peu’ e Zé Augusto foram advertidos com cartão amarelo.

Para o confronto de quarta-feira, dia 28, às 15 horas, no estádio Tonicão, contra o Joseense, o técnico Viola não poderá contar com o zagueiro Alysson e o atacante ‘Peu, suspensos por terem recebido o terceiro cartão. Em contrapartida, Alex ‘Panelas’ e Matheus Bispo estarão de volta.

Com o empate no Tonicão e os demais resultados, o VOCEM subiu para a sétima posição, com 10 pontos. Já o XV de Jaú perdeu a liderança para o São-Carlense, que foi a Osasco e venceu o Audax por 1 a 0.

Bruno Henrique substituiu Alex ‘Panelas’

Imagem: Paulo H. Dias

RESULTADOS

Osasco/Audax 0 x 1 São-Carlense

Penapolense 4 x 1 Jabaquara

Independente Limeira 2 x 3 Taquaritinga

Barretos 0 x 0 América

VOCEM 0 x 0 XV de Jaú

Francana 3 x 0 Rio Branco

Nacional 0 x 1 Barbarense

Joseense 2 x 0 SKA Brasil

CLASSIFICAÇÃO

São-Carlense e XV de Jaú – 16 pontos

Francana e Barretos – 14 pontos

Taquaritinga – 12 pontos

Rio Branco e VOCEM – 10 pontos

Osasco/Audax e Barbarense – 9 pontos

Penapolense e América – 8 pontos

Nacional – 7 pontos

Joseense e Jabaquara – 5 pontos

Independente de Limeira – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos