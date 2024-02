924 – GALERIA DA SAUDADE – Carlão ‘Alemão’, ex-VOCEM, enfrentou o clube que jogou em 1979

Na vitória épica do VOCEM contra Nacional, de São Paulo, por 4 a 3, ocorrida no dia 11 de fevereiro, no estádio Tonicão, em Assis, o massagista do clube da capital era Carlos Roberto Cândido, o ‘Alemão’, que foi lateral direito do ‘Esquadrão da Fé’ no ano de 1979.

O ex-jogador do VOCEM aproveitou sua estadia em Assis para rever os amigos na cidade e assistir ao desfile da Escola de Samba Unidos da Vila Operária.

Na foto abaixo, Carlão ‘Alemão’ é o penúltimo, à direita, em pé.

VOCEM de 1979. Em pé: Luis Carlos Sampaio (Picha), Pedro Bruzarrosco, Edson, Pelé, Paulo Cuca, (?), Luís Japonês, Carlão ‘Alemão’ e Vitor. Agachados: (?), (?), Paulinho, Novaldo, Júlio César, (?) e o massagista Davi.