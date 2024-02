923 – Sepultamento em Assis neste dia 22 de fevereiro

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Placídia Marques Reinholdo, de 87 anos, que morreu em Santo André, está sendo velada na capela da rua Natal Travaglia, no Jardim Eldorado, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30. O sepultamento foi marcado para as 15 horas.

AMANHÃ – Para a sexta-feira, dia 23 de fevereiro, já está programado o sepultamento do marceneiro Benedito Roberto Ferreira (foto abaixo), de 69 anos, que morava na rua José Nogueira Marmontel. Ele será velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, será sepultada a senhora Cleonice da Silva (foto abaixo), de 63 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

