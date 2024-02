915 – Prefeitura não usou verba do carnaval 2023 na Casa de Apoio de Jaú, como justificou o prefeito ao cancelar desfile

Diferente do que havia justificado o prefeito José Aparecido Fernandes (ainda no PDT), a verba prevista na Secretaria Municipal de Cultura para realização o desfile de carnaval de rua em 2023 não foi destinada à Casa de Apoio de Jaú.

Em resposta a um requerimento apresentado pelo vereador Vinícius Símili (PDT), a Prefeitura informou que sequer o valor inicial previsto no orçamento para manter as despesas da Casa de Apoio foi utilizado.

O documento, assinado eletronicamente pelo próprio prefeito no dia 15 de fevereiro, informa que do total de R$ 82 mil previstos para manutenção da Casa de Apoio de Jaú, sobraram R$ 22.380,40.

Na resposta ao vereador Vinícius Símili, o prefeito admitiu: “Embora fosse a intenção inicial aplicar os recursos para atender as demandas da Casa de Apoio, no transcorrer da execução orçamentária, verificou-se que não seria necessária essa medida, conforme se pode constatar pelo saldo remanescente das fichas orçamentárias apresentadas no item a”.

Sobrou dinheiro no orçamento da Casa de Apoio/Reprodução

ARQUIVO – No dia 3 de fevereiro de 2023, o portal oficial da Prefeitura de Assis, publicou a seguinte notícia: “Prefeitura repassa verba do Carnaval para Casa de Apoio de Jaú“

Segundo a notícia assinada pelo Departamento de Comunicação à época: “Recurso será usado na manutenção da Casa, que atualmente atende em média 170 pessoas por mês”.

Dizia a reportagem publicada no portal oficial da Prefeitura:

“O prefeito José Fernandes acompanhado da secretária Municipal da Saúde, Cristiani Silvério, e do secretário de Cultura, Emerson Gonçalves, esteve nessa quinta-feira, 02, na cidade de Jaú visitando a Casa de Apoio mantida pela Prefeitura de Assis, para acolher as pessoas que fazem tratamento no Hospital de Câncer Amaral Carvalho.

Na oportunidade, os gestores conferiram as acomodações e conversaram com os funcionários e pacientes que estavam acolhidos, e aproveitaram para anunciar que a verba para realização do Carnaval será novamente repassada para manutenção da Casa de Apoio de Jaú.

A Casa de Apoio foi implantada em 2019 para acolher pessoas da cidade de Assis que fazem tratamento de câncer em Jaú. Atualmente são atendidas em média, 170 pessoas e são oferecidas 4 refeições diárias e pouso.

O prefeito José Fernandes comenta que a atual gestão tem a sensibilidade para saber o que é prioridade. “A Casa de Jaú é um projeto maravilhoso do nosso governo, aqui é uma obra de Deus, pois nossos pacientes e seus familiares recebem um acolhimento digno e humanizados. Sendo assim, estamos destinando a verba que seria para o Carnaval para atender pessoas com câncer”.

O gestor destaca também o apoio dos vereadores que ajudaram na implantação do espaço, o ex-secretário da Saúde, Adriano Romagnoli, da Associação Voluntária do Câncer além da sociedade assisense que doaram camas, colchões, moveis, eletrodomésticos entre outros.

A secretária da Saúde, Cristiani Silvério explica que a Casa de Apoio em Jaú possui toda a infraestrutura para as pessoas se sentirem acolhidas. “Esse projeto foi uma vontade política do prefeito José Fernandes, da Associação Voluntária do Câncer e contou com o apoio dos vereadores. A casa possui uma ampla cozinha, sala com TV, quartos e ótimas refeições”.

De acordo com o secretário de Cultura, Emerson Gonçalves, esse recurso será muito bem aplicado. “Assim como nos anos anteriores, estamos repassando a verba dos eventos carnavalescos para a Casa de Apoio em Jaú. Foi uma ideia iluminada ter esse local para atender os pacientes oncológicos e acompanhantes”, finalizou o texto publicado pelo Departamento Municipal de Comunicação da Prefeitura de Assis.

Prefeito e secretários da Cultura e Saúde, na visita à Casa de Apoio, em 2023/Reprodução