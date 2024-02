914 – Vereadores derrubam veto do prefeito em emendas do Orçamento por 14 a 0

Derrota fragorosa do prefeito José Aparecido Fernandes (ainda no PDT), na sessão da Câmara Municipal de Assis, na noite desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro.

Um veto parcial imposto pelo prefeito ao sancionar o Orçamento de 2024 foi rejeitado por 14 a 0. Ou seja: nem mesmo vereadores da base aliada do prefeito foram favoráveis ao veto.

Seis emendas apresentadas pelos vereadores e aprovadas em plenário haviam sido vetadas pelo prefeito.

Agora, com o veto rejeitado, Fernandes pode sancionar as emendas ou ficar em silêncio. Se isso ocorrer, caberá ao presidente da Câmara, Gerson Alves, promulgar as emendas aprovadas em plenário e vetadas pelo prefeito.

Veto foi rejeitado por unanimidade

Imagem: Arquivo CMA