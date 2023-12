788 – Marcado sepultamento da mulher assassinada e deixada em córrego

Está marcado o sepultamento de Andreia Aparecida Dutra (foto abaixo), que foi encontrada morta, à margem de um córrego próximo à quadra de esportes do Conjunto Habitacional Assis III.

A família já compareceu ao Instituto Médico Legal e à Delegacia de Polícia para a liberação do corpo.

Andreia Aparecida Dutra

A empresa funerária Pax Universal informou que o velório ocorrerá na própria empresa, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis, a partir das 23 horas desta terça-feira. “O início do velório dependerá do tempo de preparo do corpo, que foi liberado pelo IML no final da tarde”, explicou uma representante da empresa.

O sepultamento acontecerá nesta quarta-feira, dia 27, em horário a ser definido pela Administração do Cemitério da Saudade.

CRIME – A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do crime e tentar chegar aos autores do homicídio.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!