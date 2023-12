787 – Identificado corpo de mulher assassinada e deixada em córrego perto do Assis III

No início da tarde desta terça-feira, dia 26 de dezembro, a Polícia Civil divulgou o nome da mulher encontrada morta e nua, às margens de um córrego próximo da quadra de esportes do Conjunto Habitacional Assis III.

Por volta das 14 horas, a Delegacia Seccional informou que o Instituto de Identificação“Ricardo Gumbleton Daunt”, após pesquisa e confrontos no Sistema ABIS/AFIS, realizou exame

papiloscópico e certificou que a vítima é Andréia Aparecida Dutra.

A Polícia Civil ainda não divulgou a idade e mais destalhes da vítima.

CADÁVER – O corpo da mulher foi encontrado por volta das 15 horas de domingo, dia 24 de dezembro, num córrego, próximo à rua Vitorino dos Santos, no Assis III.

Acionados, os policiais militares compareceram ao local e encontraram o corpo do sexo feminino, nu, boiando no córrego. Várias pessoas estavam no local, mas ninguém conhecia a vítima, que apresentava várias lesões.

O corpo foi removido ao IML e identificado nesta terça-feira.

Agora, a Polícia Civil procura por familiares da vítima para liberar o corpo, com a finalidade de providenciar o velório e sepultamento.

Local onde o corpo foi encontrado

Imagem: Abordagem Notícias