789 – Santa Casa celebra data com tradicional ‘Natal Iluminado’

A Santa Casa de Assis realizou o seu tradicional ‘Natal Iluminado’.

As luzes e a decoração especial, colocadas em frente à Instituição, convidaram a todos para momentos de reflexão e celebração.

Entre os eventos programados para o fim de ano, estavam as cantatas de natal. Quem

assistiu se emocionou e resumiu: “Emocionante”.

Na segunda-feira, dia 18 de dezembro, o Coral da Igreja Presbiteriana do Brasil se apresentou no Solarium da Santa Casa de Assis e no 3° andar do Hospital Regional.

Na quarta-feira, dia 20, foi a vez do Coral composto por funcionários das duas Instituições se apresentar a pacientes, acompanhantes e público em geral, também em ambos locais.

As músicas celebraram a data religiosa e exaltaram o verdadeiro significado deste dia.

Canções que ecoaram nos corredores dos hospitais, levaram uma palavra de conforto, sabedoria e amor ao próximo.

A iniciativa de realizar as Cantatas nas duas unidades hospitalares marca um momento de união

de propósitos entre as duas grandes instituições e suas equipes.

AGRADECIMENTO – A atenção aos funcionários também fez parte das comemorações. Em celebração ao Natal e encerramento do ano, cada funcionário da Santa Casa de Assis recebeu um kit especial de Natal: um pequeno mimo para agradecer o grande empenho e dedicação sempre demonstrados em suas funções.

A entrega também foi realizada aos profissionais da gestão ambulatorial -Ambulatórios Médicos de Especialidades – AMEs de Assis e Botucatu (Gestões Ambulatoriais da Santa Casa de Assis).

Outra iniciativa voltada aos colaboradores da gestão hospitalar foi idealizada pelo Grupo de

Voluntariados da Santa Casa de Assis, na sexta-feira, 22, quando seis brindes foram sorteados.

O Provedor, Dr. Arnaldo Thomé, realizou o sorteio e fez questão de exaltar e parabenizar os

servidores por mais um ano de comprometimento e atenção aos cidadãos.

O ‘Natal Iluminado’ da Santa Casa de Assis é um evento que teve o propósito de acender uma

luz de esperança na comunidade, celebrar o ano que passou e agradecer a todos que estiveram juntos com a Instituição em mais um ciclo que se encerra.

Coral se apresentou na Santa Casa de Assis/Informações e imagem: Assessoria de Comunicação Santa Casa