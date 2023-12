760 – Polícia Rodoviária apreende caminhão com mais de uma tonelada de maconha em meio a caixinhas de leite

Mais uma grande apreensão de maconha efetuada pela Companhia da Polícia Rodoviária de Assis.

Mesmo antes da conferência final da pesagem, que só deve ser concluída pela Polícia Científica só na madrugada de terça-feira, os policiais rodoviários calculam que a droga apreendida seja superior a uma tonelada,

A apreensão aconteceu no final da tarde, por volta das 18 horas, nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, no km 407 da rodovia Miguel Jubran, no município de Assis.

No pátio de um posto de combustível, à margem da rodovia, os policiais abordaram o motorista do caminhão Ford/Cargo, cor branca, placas de Cascavel/PR, que tinha como destino a cidade de São Paulo.

Ao ser questionado sobre o destino e motivo da viagem, o motorista, de 48 anos, demonstrou “certo nervosismo e apresentou respostas desconexa”, explicaram os policiais.

Durante vistoria na carroceria, em meio a uma carga de caixinhas de leite, foi localizada uma grande quantidade de maconha (foto abaixo), acondicionada em vários tabletes.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Assis.

O caminhão e a carga apreendida também foram levados para a delegacia de polícia em Assis, onde a droga será pesada e a ocorrência será registrada.

Droga estava na carroceria do caminhão – Imagem: Polícia Rodoviária