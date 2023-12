761 – Dentista assisense de 27 anos, morta durante acidente em Araraquara, será sepultada em Tarumã

A dentista Karoana Nesry da Silva (foto abaixo), de 27 anos, natural de Assis, que morreu na tarde deste domingo, dia 17 de dezembro, em Araraquara-SP, após o carro que ela dirigia cair na represa da Chácara Flora, está sendo velado e será sepultado na vizinha cidade de Tarumã, onde moram seus familiares.

Karoana Nesry da Silva estava com três amigas. As três passageiras conseguiram sair, mas a dentista ficou presa dentro do veículo.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) encaminhou a jovem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Araraquara, mas ela não resistiu e morreu.

O corpo de Karoana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), antes de ser liberado à família.

O veículo da vítima foi retirado da represa nesta segunda-feira, dia 18.

O acidente aconteceu na Avenida Clarice Caratti Pagliarini, na represa da Chácara Flora.

Segundo o boletim de ocorrência, Karoana conduzia o Jeep Troller e levava outras 3 amigas.

Elas voltavam de uma festa de confraternização.

Por motivos ainda desconhecidos, ela perdeu o controle da direção e caiu na represa, deixando o carro submerso.

Karoana nasceu em Assis e será sepultada em Tarumã

QUEM É – Natural de Assis, Karoana cresceu e tinha familiares em Tarumã. Ela fez parte da graduação na Universidade de Marília (UniMar), mas se formou pela Universidade de Araraquara (Uniara) e tinha capacitação em implantodontia, pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD).

Crossfiteira e amante de uma vida saudável, Karoana compartilhava sua rotina de treinos e dieta nas redes sociais.

Ela também publicava vídeos sobre seu trabalho e participando de trends que viralizaram na internet.

DESPEDIDA – O corpo de Karoana está sendo velado na Igreja Renovada de Tarumã e o sepultamento está marcado para às 10 horas desta terça-feira, no Cemitério Municipal de Tarumã.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Informações – UOL – Universo On Line