759 – CAPSA entrega prêmio a ganhador de promoção de Natal

Foi entregue nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, o prêmio ao ganhador da promoção de Natal realizada pelo CAPSA -Circulo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio.

O presidente da entidade, Luis Antônio Bermejo, fez a entrega pessoalmente do ‘Cestão de Natal’, com dezenas de itens, ao funcionário do Assis Tênis Clube, Danilo, portador do cupom 255, que coincidiu com o primeiro prêmio da Loteria Federal, extração de sábado, dia 16 de dezembro.

‘Parabenizamos o ganhador e, mais uma, vez a diretoria do CAPSA agradece a todos os colaboradores para o sucesso dessa ação. No ano de 2024, contamos com sua ajuda nos nossos projetos sociais”, disse Bermejo.

Bermejo entregou o prêmio ao ganhador Danilo