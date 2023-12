758 – Morre criança de dois anos, atropelada na tarde de domingo, no Parque Colinas

Uma criança de dois anos, atropelada na tarde deste domingo, dia 17 de dezembro, no Parque Colinas, e que estava internada no Hospital e Maternidade de Assis, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira, dia 18 de dezembro.

O acidente, segundo a Polícia Civil, ocorreu por volta das 14 horas de domingo, na rua Belmiro Rodrigues.

O motorista, de 30 anos, que conduzia um veículo GM Classic, contou aos policiais militares “que estava chegando em sua casa com seu carro, quando sentiu que algo havia batido na lataria do seu veículo e logo depois parou, pois ouviu gritos, quando então constatou que havia atropelado a criança de 2 anos, que estaria sentada na calçada e teria tentando atravessado a rua, atrás de sua mãe, quando houve o atropelamento”.

Socorrida pelos familiares, a criança Cecília Silva Galvão foi levada ao Hospital e Maternidade de Assis, onde não resistiu e morreu no início da manhã desta segunda-feira.

Policiais militares informaram o delegado que registrou a ocorrência, que o motorista chegou a ser agredido por populares após o acidente.

Submetido ao exame do etilômetro, não foi constatado álcool no sangue do motorista.

O corpo será levado ao Instituto Médico Legal para ser submetido ao exame necroscópico, antes de ser liberado à família para ser velado e sepultado.

Ocorrência foi registrada pela Polícia Civil