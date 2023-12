757 – Vereador volta a ser internado na Santa Casa

O vereador Douglas Azevedo, de 29 anos, do Solidariedade, voltou a ser internado na Santa Casa de Assis.

Dez meses atrás, em fevereiro, ele precisou ser internado, tendo passado três dias na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa (veja abaixo).

Na noite deste domingo, dia 17 de dezembro, em suas redes sociais, ele publicou um comunicado (veja abaixo) informando ter sido internado na noite de sábado, dia 16, com “inflamação” em sua perna esquerda.

“No sábado, por volta do meio dia, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento, e o médico, após uma avaliação, recomendou sua internação. No início da noite, ele foi transferido para a Santa Casa, onde está sendo medicado”, explicou o amigo Marcelo Leme, que tem acompanhado Azevedo.

Segundo ele, o vereador Douglas está “se alimentando bem e medicado”, mas não há previsão de alta hospitalar.

Douglas permanece internado

UTI – No dia 13 de fevereiro, sentindo fortes dores no corpo, febre e ânsia, o vereador Douglas Azevedo precisou ser medicado na Unidade de Pronto Atendimento -UPA-, onde permaneceu em observação, mas foi liberado para continuar se medicando em casa.

Na terça-feira, dia 14, ele atendeu o Jornal da Segunda e informou, por meio de mensagem: “Descobrimos que estou com uma infecção na perna esquerda. Por isso, a febre alta e as dores no corpo”, explicou.

Na quinta-feira, dia 16, o vereador voltou a publicar uma mensagem nas redes sociais, informando que estava sendo internado na Santa Casa de Assis: “Encontro-me internado na Santa Casa de Misericórdia de Assis. Estamos realizando exames e trocando a medicação. Peço a oração de todos. Assim que possível, responderei a cada um, seja pelo WhatsApp ou ligação. Deus abençoe a todos. Eu amo vocês!”, escreveu às 15h26.

Minutos depois, um amigo foi visitá-lo e recebeu a informação que o vereador havia sido transferido para a UTI da Santa Casa, sem conseguir dar maiores detalhes.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Viviane Del Massa, confirmou que Douglas Azevedo estava na UTI: “Ele está com dores estomacais e foi detectada uma bactéria em seu organismo. O quadro é estável!”, resumiu Viviane.

No domingo, dia 19 de fevereiro, após deixar a UTI, o vereador publicou uma mensagem em sua rede social: “Foram três dias de muitas dificuldades na UTI; Foram muitos sentimentos que não fazem parte da minha rotina: angústia, desespero e medo. É nessas horas que valorizamos ainda mais a vida, nossos amigos e tudo aqui que nos faz bem”, disse.

No dia 14 de fevereiro, Douglas Azevedo recebeu alta hospitalar, para continuar o tratamento em sua residência.