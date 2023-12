746 – COVID – Assis confirma mais duas mortes, 98 pessoas aguardando resultado de exame e novas internações em UTI e enfermaria

Desde o dia 1º de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde não divulgava boletim informativo sobre os casos de COVID-19 na cidade.

Na semana passada, dia 7 de dezembro, 37 dias após a última divulgação, a cidade registrava 98 pessoas aguardando resultado de exames e duas mulheres internadas, sendo uma em leito particular ou de convênio, de Unidade de Terapia Intensiva -UTI- e outra em vaga de enfermaria no Sistema Único de Saúde -SUS-.

De acordo com o boletim, nesse período foram confirmadas mais duas mortes decorrentes da doença que estavam aguardavam resultado de exames encaminhados para análise laboratorial. As mais recentes vítimas são: uma mulher de 57 anos, que morreu no dia 27 de setembro, e outra de 75 anos, com óbito registrado em 7 de novembro.

TOTAL – Desde o início da pandemia, Assis teve confirmados 493 óbitos por complicações da doença. Dos 34.706 exames positivos de COVID-19, 34.215 concluíram o período de isolamento ou receberam alta médica.

Das 103.219 notificações desde o início da pandemia, 68.415 exames foram considerados negativos para a doença.