745 – Filme produzido em Assis é finalista em Festival do Cinema Brasileiro

O filme curta-metragem Cidade by Motoboy, filmado na cidade de Assis, selecionado para a Mostra Competitiva de Curtas do 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, foi exibido dia 10 de dezembro, em Brasília. A equipe, dirigida por Mariana Vita, é formada inteiramente por profissionais do interior paulista, das cidades de Assis, Bauru e Rio Claro, e também conta com maior número de mulheres no set, um diferencial no setor audiovisual.

O curta retrata a história de um motoboy de aplicativo que rasga as ruas em uma sexta à noite no interior paulista. Ao circular pela cidade, torna-se evidente: “os muros dividem muito mais do que terrenos e só um amor transgressivo irá aliviar o peso desse cansaço”, conta.

O protagonista de Cidade by Motoboy é interpretado por Jorge Neto, ator com atuação nos streamings Amazon (Lov3) e HBO Plus (Pico da Neblina), além ganhar o prêmio em diversos festivais internacionais, com as obras ‘O Estranho’, ‘Solos’ e ‘Casa Izabel’.

Realizado por meio do ProAC Editais, do Governo do Estado de São Paulo, o filme recebeu apoio da Casa di Conti.

A equipe intermunicipal conta com roteiro de Denis Augusto (Bauru) e Mariana Vita (Assis),

Direção de Mariana Vita, Produção Executiva de Liene Saddi (Bauru), Direção de Produção de Fernanda Scudeller (Cândido Mota) e Assistência de Direção de Rogério Borges (Rio Claro).

O FESTIVAL – O 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo do gênero no país. Nesta edição de 2023, recebeu 1.269 inscrições de curta-metragens e, pela primeira vez, todos terão projeção em 4K e serão exibidos em som dolby.

“Tivemos que reconfigurar a aplicação de recursos, pelas exigências técnicas e de acessibilidade”, explicou o diretor geral do festival, Fernando Borges.

“Poder estar neste festival, que exige alta qualidade técnica e estética reafirma o potencial do cinema feito no interior profundo do estado de São Paulo.” comenta Mariana Vita, Diretora e Roteirista do projeto. A diretora sediada em Assis ainda está com outros filmes em festivais e o longa-metragem ‘Ressentimento’ foi exibido no MIS SP no 15° Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico.

A equipe não pára de somar seleções e prêmios. Semanas atrás, o filme dirigido por Liane Sadi, da Produtora Estúdio 2b, ‘Empoçados’, ganhou prêmio de melhor curta documental no festival Ecocine. Um cinema plural e potente se consolida no Interior Paulista.

SERVIÇO – Cidade by Motoboy (Mariana Vita, 2023) – curta-metragem

Classificação indicativa: 10 anos

Gênero: Ficção / Drama

SINOPSE – Um motoboy de aplicativo rasga as ruas em uma sexta à noite no interior paulista. O circular pela cidade torna evidente: os muros dividem muito mais do que terrenos e só um amor transgressivo vai aliviar o peso desse cansaço.

Diretora e personagens em ação/Foto: Gabriel Samezima