747 – VOCEM estreia na Série A-4 contra Taquaritinga, no estádio Tonicão

Nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela dos jogos da primeira edição do Campeonato Paulista da Série A-4, que acontecerá em 2024, com participação dos 14 clubes classificados da Segunda Divisão em 2023 e os dois times rebaixados da Série A-3.

A primeira rodada, como havia antecipado o Jornal da Segunda, acontecerá no último final de semana de janeiro.

O VOCEM estreia em Assis, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, ao lado de sua torcida, no domingo, dia 28 de janeiro, às 10 horas, contra o Clube Atlético Taquaritinga.

Nas segunda e terceira rodadas, o ‘Esquadrão da Fé’, viajará.

Na domingo seguinte, dia 4 de fevereiro, jogará em Americana, contra o Rio Branco.

Na semana posterior, quarta-feira, dia 7, provavelmente no período noturno, o time comandado pelo técnico Marcus Vinícius ‘Viola’, enfrentará o Independente, na cidade de Limeira.

O segundo compromisso ao lado de sua torcida está marcado para o sábado, dia 10 de fevereiro, quando o VOCEM receberá o Nacional da capital.

De acordo com a Federação Paulista, os clubes mandantes têm o prazo até 20 de dezembro para confirmar os dias dos jogos nos finais de semana e o respectivo horário escolhido.

Os oito primeiros classificados avançam às quartas de finais.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão em 2025.

Veja a tabela de jogos do VOCEM na primeira fase:

28/01 – Domingo – (Assis) – VOCEM X Taquaritinga

04/02 – Domingo – (Americana) – Rio Branco x VOCEM

07/02 – Quarta-feira – (Limeira) – Independente x VOCEM

10/02 – Sábado – (Assis) – VOCEM x Nacional

18/02 – Domingo – (Santa Bárbara do Oeste) – Barbarense x VOCEM

21/02 – Quarta-feira – (Santana do Parnaíba) – SKA Brasil x VOCEM

25/02 – Domingo – (Assis) – VOCEM x XV de Jau

28/02 – Quarta-feira – (Assis) – VOCEM x Joseense

03/03 – Domingo – (São José do Rio Preto) – América Rio Preto x VOCEM

06/03 – Quarta-feira – (Assis) – VOCEM x Francana

10/03 – Domingo – (Assis) – VOCEM x Jabaquara

17/03 – Domingo – (Penápolis) – Penapolense x VOCEM

20/03 – Quarta-feira – (Barretos) – Barretos x VOCEM

24/03 – Domingo – (Assis) – VOCEM x Audax Osasco

30/03 – Sábado – (São Carlos) – São Carlense x VOCEM

TESTE – No único teste realizado antes da estreia, o time do técnico Viola venceu a equipe que disputará a Copa São Paulo de futebol júnior por 2 a 1 (foto abaixo).

No sábado, dia 16, o VOCEM viaja até Londrina para enfrentar o PSTC, e mais um jogo treino.

Times do VOCEM da Série A-4 e da Copa São Paulo

Imagem: Paulo Henrique Dias