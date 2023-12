740 – Começa o tradicional Bazar de Artesanatos da Associação Voluntária de Combate ao Câncer

Teve início nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, e segue até a sexta-feira, dia 15, o tradicional Bazar de Artesanatos promovido pela Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Assis, a AVCCA.

Neste ano, a associação decidiu realizar o bazar na própria sede, localizada na rua XV de Novembro, 691, no centro da cidade, a três quadras da avenida Rui Barbosa, com maior facilidade de estacionamento.

O bazar funciona das 9 às 19 horas.

Bazar acontece na sede da entidade

“Todas as peças são produzidas pelas próprias voluntárias da associação, com colaboração de alguns pacientes e seus familiares”, explicam as dirigentes da entidade.

Toda a renda com a venda das peças de artesanato será revertida nos projetos destinados aos pacientes com câncer atendidos pela entidade”, concluem.