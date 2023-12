739 – Ladrões de uma Makita, no Distrito Industrial de Assis, são presos em C. Mota

Dois homens flagrados pelas câmeras de monitoramento furtando uma empresa no Distrito Industrial de Assis foram presos pela Polícia Militar em Cândido Mota.

Na noite desta terça-feira, dia 12 de dezembro, na Central de Polícia Judiciária de Assis, compareceram os policiais militares conduzindo um homem de 50 anos e outro de 32 anos, presos pelo crime de furto.

De acordo com os policiais militares, após atenderem uma ocorrência de furto, praticado contra uma empresa no Centro de Desenvolvimento de Assis -CDA-, conhecido como Distrito Industrial, eles tiveram acesso às imagens de uma câmera de monitoramento e verificaram os autores furtando uma máquina Makita (imagem abaixo). “As imagens mostram um dos acusados furtando a ferramenta e colocando num veículo Monza, azul, conduzido pelo outro investigado”.

Imagem ilustrativa

Com base nas características e números das placas, os policiais localizaram o veículo na cidade de Cândido Mota. Durante a abordagem, foi localizada a ferramenta no interior do veículo.

Diante dos fatos, os suspeitos confessaram o crime e entregaram o produto furtado, mas foram conduzidos à delegacia de Assis, onde foram autuados em flagrante pelo delegado Mateus Orlandi Buchaim.

O equipamento seria devolvido à proprietária da empresa furtada.

A dupla foi encaminhada para a Cadeia de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.