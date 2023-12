741 – SIPAT 2023 é realizada no AME Assis

O Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Assis, gerenciado pela Santa Casa de Assis, realizou na semana de 27 de novembro a 1º de dezembro, a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SIPAT 2023, atendendo à Norma Regulamentadora nº 05 do Ministério do Trabalho.

O principal objetivo da ação, que ocorre anualmente, é compartilhar conhecimento e reflexão junto aos colaboradores, evidenciando temas relacionados à segurança e saúde do trabalhador e orientar quanto a prevenção acidentes e doenças no ambiente de trabalho.

A programação da SIPAT no AME contou com várias atividades lúdicas, interativas e orientativas, despertando o olhar crítico do maior número de colaboradores possível.

TEMAS – Diariamente, os colaboradores do AME receberam materiais orientativos e participaram de dinâmicas, como “cruzadinha”, “caça-palavras”, “ligue as frases”, “7 erros”, e um “Quiz”.

No dia 1, o tema abordado foi: “Prevenção de Acidente de Trabalho”, com dicas fundamentais para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

O 2º tema trabalhado foi: “Fique atento à sua imunização”, com orientações sobre a importância da imunização.

No 3º dia da SIPAT, um assunto mais do que essencial: “HIV /AIDS e os riscos no ambiente hospitalar”, com informações referentes aos riscos de acidentes com material biológico.

Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, foram debatidos no 4º dia. E no 5º e último dia, foram relembradas as 10 regras básicas para um trabalho seguro.

RECOMPENSAS –Como forma de agradecer o grande número de participantes na SIPAT e visando sempre valorizar o colaborador, a equipe da CIPA e do SESMT, realizou sorteios de diversos brindes gentilmente doados por empresas locais àqueles que se envolveram com a SIPAT e fizeram todas as dinâmicas propostas durante a semana.

Funcionários do AME Assis participaram da SIPAT

Informações e imagem: Assessoria de Imprensa