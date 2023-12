732 – Motorista preso em C. Mota com carro furtado, denuncia o parceiro, que é detido em Maracaí

Dois carros furtados foram recuperados e dois homens acabaram sendo presos. Esse é o resumo de uma ação da Polícia Militar Rodoviária, no final da tarde de sexta-feira, dia 8 de dezembro, iniciada em Cândido Mota e concluída em Maracaí.

A ocorrência teve início por volta das 18 horas, no Km 428 da SP-270, rodovia Raposo Tavares, no município de Cândido Mota, quando os policiais do 1º Pelotão da 3ª Companhia da Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, com sede em Assis, abordaram o motorista de um veículo Nissan March 105, cinza, placas de São Carlos-SP. O veículo iniciou a viagem em São Carlos e tinha com destino a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Durante a abordagem, ao ser questionado pelos policiais sobre os motivos da viagem e o itinerário, o motorista, de 26 anos, demonstrou ‘grande nervosismo e apresentou respostas desconexas’. Diante da suspeita, teve início uma vistoria minuciosa e foi realizada consulta sobre a procedência do veículo, sendo constatado que o carro havia sido furtado em São Carlos.

Preso em flagrante pelo crime de receptação, o motorista, além de confessar o crime e que receberia R$ 1.000 para transportar o veículo até o Paraguai, denunciou um parceiro que estaria viajando na mesma estrada, com outro veículo furtado.

Com informações sobre a marca do outro carro, um Renault/Logan, preto, placas de Cosmópolis-SP, que também teria saído de São Carlos com destino ao Paraguai, a Polícia Militar Rodoviária, minutos depois, abordou o veículo na mesma rodovia SP-270, no Km 461, em Maracaí. O motorista, de 24 anos, também foi detido e confirmou que havia furtado, junto com o amigo preso momentos antes, os dois veículos, que eles pretendiam levar até Ponta Porã-MS, onde seriam vendidos.

Os dois motoristas foram presos em flagrante e encaminhados à Central de de Polícia Judiciária, em Assis, onde a ocorrência foi registrada.

Os dois veículos furtados foram apreendidos e permanecem à disposição dos proprietários, que foram informados e orientados a comparecer em Assis.

