733 – EXCLUSIVO – Desembargador reconsidera decisão e Malta volta a funcionar

“Reconsidero a decisão que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela SABESP”. A frase da nova decisão do desembargador Sérgio Shimura, do Tribunal de Justiça, reconsiderando decisão de quinta-feira, de 30 de novembro, que havia resultado na suspensão das atividades da Cervejaria Malta de Assis, foi bastante comemorada pelos mais de 50 trabalhadores dispensados na quinta-feira, dia 7 de dezembro.

“Tudo se deu em virtude de, na quinta-feira, dia 7, nos reunirmos, por vídeo conferência, com o Gestor Judicial e os advogados da empresa para alinhar os pontos controversos e explicar ao Tribunal de Justiça que a Malta não pode parar”, informou ao JS o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ivan Décio Serra.

“Deu certo. Amanhã, dia 12, a CETESB será oficiada para expedição da licença ambiental e os funcionários da Malta já estarão de volta ao trabalho”, disse ele.

Com a reconsideração, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, estará obrigada a reiniciar a coleta e tratamento dol esgoto produzido pela indústria a partir desta terça-feira, dia 12.

Na tarde desta segunda-feira, os funcionários do setor administrativo e a equipe gestora já retomaram suas atividades.

O possível prejuízo com a interrupção da produção está sendo calculado pelo Gestor Judicial da Cervejaria Malta.

Veja a decisão que reconsiderou a decisão, permitindo que a Malta retome suas atividades nesta terça-feira:

Com efeito, são razoáveis os argumentos deduzidos pela Gestora Judicial, no sentido de que, ao ser nomeada para garantir a continuidade das atividades da empresa falida, nada tem a ver com os antigos sócios e administradores da Cervejaria Malta Ltda, e que vem trabalhando para o cumprimento de todas as pendências administrativas, legais e fiscais, especialmente aquelas relacionadas à SABESP e CETESB.

São pertinentes também as informações de que a SABESP prestou serviços à Cervejaria Malta Ltda por aproximadamente 67 (sessenta e sete) anos, mas apenas em 2017 encaminhou ofício à empresa, contendo as diretrizes das normas que deveriam ser atendidas, em consideração ao Decreto Estadual 8468/76, em especial o artigo 19-A e seus parágrafos, além dos artigos 19-B, 19-C, 19-D, 19-E e 19-F, sendo certo que, até então, não existia qualquer ‘exposiç& atilde;o‘ (ilegível a transcrição) de necessidade de regularização relacionada às normas para o fornecimento pela SABESP.

Ainda, ao que consta, em 16 de setembro de 2022, a SABESP concedeu à Cervejaria Malta a carta de anuência que autorizava o recebimento dos esgotos gerados com a limitação de carga orgânica, que deveria ser de DQO máxima de 1.710 mg02/L e SST máxima de 300 mg/L e volume lançado de esgotos diariamente ficando limitado a 500 m3/dia.

Outro ponto a ensejar maior digressão refere-se à alegação da Gestora Judicial, de que a carta de anuência só foi revogada em maio de 2023, às vésperas da convolação da recuperação judicial em falência, quando a empresa deixou de realizar os pagamentos mensais relacionados à dívida com a Companhia.

Daí então, em julho de 2023, o ato da SABESP de suspender o fornecimento dos serviços, sem, contudo, prestar informações acerca dos novos requisitos que deveriam ser atendidos pela Cervejaria Malta Ltda.

E no tocante aos riscos ambientais, a Gestora Judicial argumenta que a questão diz mais com aspectos financeiros (fator K) do que ambientais; mas seja como for, informa que as atividades hoje desenvolvidas estão reduzidas a aproximadamente 10% da sua capacidade total de produção.

Diante desses esclarecimentos, aos quais este Relator não tinha acesso, somado ao risco de comprometimento da retomada gradual das atividades da falida, reconsidero a decisão no sentido de afastar a suspensão conferida ao agravo de instrumento.

No mais, colha-se a manifestação da Administradora Judicial, bem como da Gestora Judicial; após, ao Ministério Público.

São Paulo, 11 de dezembro de 2023.

Sérgio Shimura – Relator”

