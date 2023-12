731 – Em 2020, prefeito de Assis garantiu que Sabesp asfaltaria CDA, mas agora quer emprestar R$ 22 milhões para executar o serviço

No dia 25 de outubro de 2020, dias antes de ser reeleito prefeito de Assis, José Aparecido Fernandes escreveu: “Com muita coragem e transparência, depois de quase 10 anos da Sabesp explorar os serviços em Assis sem fazer qualquer repasse aos cofres públicos, nós renovamos o contrato por 30 anos. Com isso, o município receberá, em sua totalidade, R$ 130 milhões, além da Sabesp ficar responsável pela recuperação do CDA e pavimentação, em um prazo de 4 anos. Nós respeitamos o dinheiro público!”. Veja abaixo:

Agora, em dezembro de 2023, quase no final do prazo para a Sabesp recuperar e pavimentar o CDA, o prefeito ‘esqueceu’ a promessa e pressiona os vereadores a aprovarem um empréstimo de R$ 22 milhões para a Prefeitura pavimentar as ruas do CDA, antes mesmo da conclusão das obras de infra-estrutura que caminham, a passos lentos.

“O asfalto está cada vez mais próximo do nosso Distrito Industrial. A Sabesp já começou as obras de infraestrutura, assim como exigimos como condição na renovação do contrato com o município, e agora podemos começar o asfaltamento. Estamos muito perto da realização deste sonho, mas falta um importante passo: a aprovação da Câmara Municipal de Assis”, escreveu neste dia 7 de dezembro. Veja abaixo