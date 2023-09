529 – ‘CPI não acabou em pizza’, diz Sirchia

“Diferente do que muitos imaginavam, essa CPI da FEMA não terminou em pizza”, garantiu o vereador Fernando Sirchia, do PDT, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Câmara Municipal de Assis para apurar denúncias de irregularidades praticadas pela antiga direção da Fundação Educacional do Município de Assis.

‘Ex-diretores saíram ou foram afastados, contratos suspeitos foram cancelados ou modificados e os salários acima do teto foram regularizados. Esses são alguns exemplos que me dão a certeza de que o nosso trabalhou valeu a pena”, disse Sirchia.

Após 14 meses de investigação, depoimentos e coleta de provas, o relatório final da CPI da FEMA foi lido na sessão da Câmara de Assis na segunda-feira, dia 28 de agosto.

“De acordo com o documento, há de se falar em irregularidades em concursos e em pagamentos efetuados para determinados profissionais do corpo docente. Ainda, segundo as investigações, há também fraudes remuneratórias com pagamentos acima do previsto pelo teto”, resumiu o presidente da CPI.

Além de Sirchia, a comissão teve atuação dos vereadores Jonas Campos, como relator, Viviane Del Massa (2022) e Luiz Antonio Ramão (2023) como membros.

Encaminhado à Polícia Civil e ao Ministério Público, o relatório, “através de uma análise objetiva das situações identificadas, poderá instruir inquéritos em andamento, bem como subsidiar eventuais ações penais e administrativas”, concluiu o presidente da CPI.

Sirchia (à direita) apresentou o relatório

Imagem:CMA