528 – Assis avança em várias modalidades nos Jogos da ‘Melhor Idade’

A delegação de Assis que disputa a final estadual dos Jogos da ‘Melhor Idade’, em São José do Rio Preto, avançou em várias modalidades esportivas neste primeiro dia de competições.

Apenas o tênis de mesa acabou sendo eliminado no masculino e feminino.

No feminino, Assis perdeu para Valinhos e Santo André.

No masculino, Assis foi derrotado por Poá.

BURACO FEMININO

Atuando no ginásio de esportes Natalino, a dupla assisense Elza e Gabi Vicenzo (foto abaixo) venceu as representantes de Taquaritinga por 2 a 1, mas perdeu para as anfitriãs, pelo mesmo mesmo placar.

Com uma vitória e uma derrota, a dupla de Assis continua na disputa e enfrentará Jaboticabal nesta quinta-feira.

Elza e Gabi (com listra azul claro) representam

Assis no jogo de buraco

DAMAS

A damista Marlene Ribeiro empatou com a representante de Guarantã em 1 a 1 e derrotou a atleta de Sertãozinho por 2 a 0. Com esses resultados, ela avança na competição.

Após duas rodadas, Assis divide a terceira colocação no jogo de damas feminino com Santo André e Lins, atrás de Campinas e São Bernardo, que dividem a primeira posição.

No jogo de damas masculino, o assisense Aroldo Soares também conquistou o direito de avançar na disputa, após vencer Guaratinguetá por 2 a 0, e empatar com Campinas em 1 a 1.

Após duas rodadas, Assis é terceiro colocado, atrás de Praia Grande e Porangaba.

Os damistas Aroldo e Marlene, com Américo (ao centro)

TRUCO

A dupla Isídio Ajala e Tião ‘Barateira’ (foto abaixo) enfrentou três adversários nesta quarta-feira. Perdeu para Pirangi por 2 a 0, derrotou Tietê por 2 a 0 e venceu Vargem Grande por 2 a 1. Com isso, os assisenses avançaram na competição e enfrentarão Sorocaba nesta quinta-feira.

Isídio e Tião (de azul) representam Assis

NATAÇÃO

As provas de natação aconteceram nesta quarta-feira, dia 6, na piscina do Complexo Esportivo do SESI. A nadadora Lúcia Helena Moreli ficou na 13ª posição nas provas dos 50 metros nado costas, com o tempo de 1 minuto, 16 segundos e 33 centésimos e na mesma posição nos 50 metros nado livre, com o tempo de 58 segundos e 85 centésimos.

Mercedes Sanfelice foi a 5ª colocada na prova dos 25 metros nado livre, com o tempo de 24 segundos e 50 centésimos e a 12ª na prova dos 25 metros nado costas, com o tempo 39 segundos e 61 centésimos.

Mercedes Sanfelice e Lúcia Moreli

ATLETISMO

As competições de atletismo acontecerão nesta quinta-feira, dia 7 de setembro.