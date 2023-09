530 – Assisense Giovana Rosália é vice-campeã mundial de atletismo

A pequena, mas muito veloz, Giovana Rosália (foto abaixo), de 23 anos, não é motivo de orgulho só da vovó Neidoca e de seus familiares, que moram na vila São Jorge, em Assis, mas de todo o Brasil.

A assisense, que começou sua carreira em Presidente Prudente, deixou de ser uma atleta promissora para ser um dos principais destaques da Seleção Brasileira de Atletismo nas competições internacionais.

A mais recente conquista da atleta assisense aconteceu na China, no início de agosto.

Representando o Brasil, Giovana Rosália, atleta do SESI de Santo André, conquistou a medalha de prata na prova de revezamento 4x400m, durante os Jogos Mundiais Universitários de Verão, a Universíade, em Chengdu.

“Obrigada, Darci e Rosana, pelo trabalho realizado. Por confiarem em mim e me encorajarem nesse pós-cirúrgico, 6 meses de cirurgia concluídos com sucesso. Obrigada família, em Assis, e a família Sesi, por me acolher tão bem. Se estou aqui, é porque cada um de vocês me ajudou um pouquinho no dia-a-dia”, agradeceu Giovana.

Giovana Rosália, atleta assisense, vice-campeã mundial – Imagem: Matias Santana

Arquivo pessoal