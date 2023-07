446 – ‘Cegonheira’ transportando 11 veículos tomba na SP-333

Um carreta, tipo ‘cegonheira’, transportando 11 veículos novos, tombou na rodovia Miguel Jubran, a SP-333, na madrugada desta quarta-feira, dia 26 de julho.

O motorista, de 30 anos, saiu ileso.

O acidente, de acordo com informações da Polícia Rodoviária, ocorreu por volta das 2h30, próximo ao km 450 da rodovia Miguel Jubran, num trecho do município de Florínea, na pista em direção ao estado do Paraná.

A cegonheira, marca Iveco, teria se chocado com a defesa metálica, antes de tombar no acostamento da rodovia.

Como o caminhão e os carros ficaram no acostamento, a rodovia não precisou ser interditada.

Policiais rodoviários e a concessionária que administra a SP-333 sinalizaram a pista para não haver outros acidentes.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, na Central de Polícia Judiciária de Assis.