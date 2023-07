447 – América inicia venda de ingressos para receber o VOCEM no domingo

Nem o mais ingênuo torcedor americano, em São José do Rio Preto, acredita que exista a possibilidade de os jogadores não entrarem em campo no domingo, dia 30 de julho, no estádio ‘Teixeirão’, para enfrentar o invicto VOCEM, na abertura da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Tanto é verdade que nesta quarta-feira, a cinco dias do jogo, a diretoria do América iniciou a venda antecipada de ingressos para o confronto do final de semana.

Como aconteceu nas últimas duas rodadas, os ingressos terão preço único de R$ 10.

Apesar de o estádio Benedito Teixeira, o ‘Teixeirão’, ter capacidade para receber 36.426 lugares, a ridícula média de torcedores nas partidas do América é de apenas 130 pagantes. A média aumentou nas últimas duas rodadas porque a diretoria reduziu o valor do ingresso para R$ 10.

A crise financeira que atravessa o ‘Diabo’ não é recente. Na primeira fase, os jogadores ameaçaram uma greve como forma de protestar pelo atraso de salários, e a situação foi parcialmente resolvida.

É o que deve acontecer novamente nesta semana, após os atletas divulgarem que poderiam não entrar em campo contra o VOCEM. O presidente do clube, conhecido por ‘Italiano’, em entrevista ao jornal Diário da Região, garantiu que o pagamento dos salários do mês de julho acontecerá na sexta-feira, dia 28.

CAMPANHA – O América terminou a primeira fase com 13 pontos, na quarta colocação do Grupo 2, atrás de Taquaritinga (22), Francana (16) e Catanduva (15).

Na segunda fase, o time de Rio Preto foi o segundo colocado do Grupo 11, com 10 pontos, ficando atrás do líder União São João de Araras (13) e à frente do Nacional (10).

O centroavante Coutinho, que já marcou 8 gols, é o principal destaque do América.

Jogadores do América durante viagem/Redes sociais