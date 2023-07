445 – CEDAP da Unesp comemora meio século de preservação da história

No dia 16 de agosto, a UNESP de Assis comemora 65 anos. Na ocasião, o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa -CEDAP- “Profa. Dra. Anna Maria Martinez Corrêa” estará completando meio século de existência.

Para celebrar a data, no dia 9 de agosto, ocorrerá o evento “50 anos do CEDAP: preservação documental a serviço da cidadania e da pesquisa”, com diversas atividades.

“São 50 anos atuando na preservação dos bens culturais, expressos no patrimônio histórico, literário e científico, alocados em seu acervo, oferecendo formação complementar por meio do Programa de Formação, das Tardes do CEDAP, de cursos e oficinas, além das atividades de difusão e educativas, como exposições, visitas técnicas e publicações”, explicam os coordenadores e funcionários do setor.