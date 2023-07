441 – Moradora do Jardim Eldorado divide prêmio do Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos para moradores de Assis e região, no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Ângela, moradora do Jardim Eldorado, em Assis, dividiu o prêmio de R$ 10 mil com uma apostadora de Iacanga. Cada uma receberá a importância de R$ 5 mil, livre de impostos.

O prêmio principal do sorteio deste domingo, dia 23 de julho, no valor de R$ 350 mil, foi dividido por duas pessoas. André, que mora em Santa Cruz do Rio Pardo, e Simone, residente em Jaú, foram os contemplados. Cada um receberá R$ 175 mil.

GIRO DA SORTE – No domingo, foram realizadas 60 rodadas do tradicional ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1.250,00 em cada uma.

Mais uma vez, muitos prêmios para a região.

Na rodada 3, Severiano, que mora em Paraguaçu Paulista e comprou seu título de capitalização no ‘Mercadinho Tend Tudo’, foi o contemplado.

Outro morador de Paraguaçu Paulista, Edinaldo, da vila Nova, foi premiado na rodada 25 do Giro da Sorte e também ganhou R$ 1.250,00. Ele adquiriu sua cartela no ‘Bar Vem K’.

Na rodada 26, o contemplado foi o assisense Adalberto, que mora na vila Rodrigues. Ele comprou seu título de capitalização no ‘Avenida Max’, com o revendedor Maurício Barbosa.

Lucineia, moradora do bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru com o vendedor ‘Zé Pernambuco’ e foi a premiada na rodada 50 do ‘Giro da Sorte’.

O prêmio da rodada 52 saiu para Cândido Mota. Gilberto, da vila Garrido, foi o premiado e também levou R$ 1.250,00.

O assisense Elias, que mora na vila Nova Assis, comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ‘Bar do Zé Dito’, na avenida David Passarinho, na vila Prudenciana, e ganhou o prêmio de R$ 1.250,00 na rodada 54 do ‘Giro da Sorte’.

Na rodada 55, a premiada foi Celita. do bairro Dourados, em Tarumã.

Rodolfo, morador da vila Orestes, em Assis, foi o contemplado na rodada 56 do ‘Giro da Sorte’.

Só neste domingo, foram distribuídos, no total, R$ 15 mil em prêmios para moradores de Assis e cidades da região.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Prêmios do sorteio do próximo domingo, 20 de julho