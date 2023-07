442 – Sindicato dos municipais alerta para golpe

O Sindicato dos Servidores Municipais de Assis e Região, através do seu presidente, Paulo César Tito, e do advogado da entidade, Fabiano Almeida, está alertando os funcionários municipais a não caírem num golpe em que os criminosos estariam oferecendo o pagamento de precatórios, mediante um depósito.

“Bandidos estão contactando os servidores municipais, com notícias falsas a respeito da

liberação de precatórios. Dizem que, para liberar o crédito, é necessário depositar valores em uma conta, e usam os nomes do escritório e dos advogados do sindicato”, denuncia a entidade sindical.

“Não caia no golpe! O Departamento Jurídico do Sindicato nunca solicitará qualquer

pagamento adiantado para liberar os créditos dos servidores”, explica uma nota assinada pelo presidente e pelo advogado do sindicato.

“Em caso de dúvida, entre em contato com o sindicato ou seu departamento jurídico”, orienta o Sindicato dos Servidores Municipais de Assis e Região.