439 – TRAGÉDIA – Jovens motociclistas, mortos num acidente em Assis, são sepultados em Tarumã; Motorista continua na UTI

Os dois jovens amigos motociclistas, que morreram num acidente em Assis na noite deste domingo, dia 23 de julho, foram sepultados na tarde desta segunda-feira, na vizinha cidade de Tarumã, onde eles moravam.

O sepultamento de Guilherme Galvão Pereira, de 22 anos, aconteceu às 15 horas. O amigo dele, Ubert Hugo Alves de Medeiros, de 19 anos, foi sepultado uma hora depois.

Centenas de pessoas se despediram dos jovens amigos.

Guilherme e Ubert pilotavam duas motocicletas, Honda, CG 160cc, placas de Tarumã, por volta das 19 horas deste domingo, quando bateram num veículo Ford Belina, amarelo, conduzido por Gilson Queiroz, conhecido pelo apelido de ‘Nego Gil’.

O acidente aconteceu no km 2 do acesso à rodovia SP-333, Miguel Jubran, num trecho conhecido como ‘baixada do Cabral’. O carro estava chegando Assis e as motocicletas trafegavam no sentido contrário.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a motocicleta, azul, conduzida por Guilherme, colidiu frontalmente com a Belina que, desgovernada, ficou atravessada na pista. Na sequência, a outro moto, amarela, pilotada por Ubert Hugo, bateu na porta da Belina.

As causas do acidente são desconhecidas e poderão ser esclarecidas com o laudo feito pelos peritos da Polícia Científica, que esteve no local.

Os dois condutores das motos morreram no local, devido a violência do impacto.

Outro jovem, Hariel Henrique Alves Viana, de 20 anos, que estava na garupa da sua moto, conduzida por Ubert, ficou gravemente ferido.

O motorista Gilson Queiroz, e seu pai, Manoel Queiroz Neto, de 79 anos, que estava no banco do passageiro, também sofreram graves ferimentos.

Todos foram socorridos pelas equipes de Resgate e removidos ao Núcleo de Atendimento Referenciado -NAR- do Hospital Regional de Assis.

No final da tarde desta segunda-feira, dia 24, familiares informaram que o senhor Manoel Queiroz havia recebido alta hospitalar.

Gilson Queiroz, o ‘Nego Gil’ (foto abaixo), e o passageiro da motocicleta Hariel continuavam internados no Hospital Regional.

‘O quadro do Gil é estável. Ele continua na UTI e deverá ser avaliado por um neurologista na terça-feira”, contou um amigo.

