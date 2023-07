438 – A cinco minutos do final, VOCEM empata e chega a 16 jogos sem derrota

Um golaço do atacante Rondinely, aos 40 minutos do segundo tempo, garantiu o empate diante do Mauá por 1 a 1, e a incrível marca de 16 jogos de invencibilidade ao VOCEM no Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

A partida, disputada neste sábado, dia 22 e julho, no estádio Tonicão, em Assis, marcou o encerramento da segunda fase da competição.

O empate, além da longa série invicta, manteve o VOCEM na liderança do Grupo 8, com 12 pontos e a vaga ratificada para a terceira fase.

Dos 36 clubes que iniciaram a disputa, só 16 permanecerão na Série B em 2024.

O Mauá chegou a seis pontos, não conseguiu se classificar e acabou rebaixado para a Série B-2, que será criada em 2024.

POUPADOS – Preocupado com o risco de estrear desfalcado na próxima fase, o técnico Carlinhos Alves poupou Guthierrez e Alysson ‘Alemão’, que têm dois cartões amarelos. O centroavante Thailor, que recebeu o terceiro cartão em Guaratinguetá, cumpriu suspensão automática.

O VOCEM entrou em campo contra no Mauá com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Guilherme e Harinsson; Iago Felipe, Júlio Simas e Mateusinho; Wallysson, Rodrigo e Bryam. Entraram: ‘Índio’, Beto, Rondinely, Nicolas e Adsson.

SUSTO – Aos 36 minutos da segunda etapa, em cobrança de falta, Tonhão se aproveitou da falha de posicionamento da barreira do time de Assis e abriu o placar para os visitantes.

Ao sofrer o gol que poderia colocar fim à sua invencibilidade, o VOCEM partiu para o ataque. Numa disputa de bola na grande área, o atacante Rondinelly dominou, girou o corpo e chutou forte, estufando a rede do goleiro Arthur.

O primeiro gol do atacante na temporada foi bastante comemorado por todos os colegas de grupo (foto) e pelos 893 torcedores pagantes.

RESULTADOS

VOCEM 1 x 1 Mauá

Taquaritinga 3 x 0 Manthiqueira

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 12 pontos

Taquaritinga – 11 pontos

Mauá – 6 pontos

Manthiqueira – 3 pontos

NOVO GRUPO – Primeiro colocado do Grupo 8, na terceira fase o VOCEM enfrentará o América de São José do Rio Preto, o União Agrícola Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste, e a Sãocarlense, de São Carlos.

O VOCEM deve estrear na terceira fase jogando em São José do Rio Preto, no domingo, 30 de julho, contra o América.

Comemoração do VOCEM no gol de Rondinely

Foto: Paulo H. Dias