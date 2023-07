423 – Mais assisenses premiados no Giro da Sorte do Hiper Saúde Bauru

Mais um domingo de muitos prêmios para moradores de Assis e cidades da região no Hiper Saúde Bauru.

Das 50 rodadas do ‘Giro da Sorte’ deste domingo, dia 16 de julho, 10 prêmios foram distribuídos, sendo oito para Assis, um para Cândido Mota e um para Tarumã.

Na rodada 5, Antônio, que mora no Jardim Morumbi, em Assis, ganhou R$ 1 mil. Ele adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru na ‘Cafeteria Paulista’, com Eder.

Jonas, que mora no bairro Nova Florínea, em Assis, foi o contemplado na rodada 11. Ele comprou seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Auto Posto Panema’ e também ganhou R$ 1 mil.

Na rodada 12, o ganhador foi Wilson, da vila Central de Assis. Ele adquiriu sua cartela do Hiper Saúde no ‘Avenida Max’, com o vendedor Maurício.

Na rodada 16, a cartela premiada foi a Gabriela, que mora em Tarumã. Ela foi contemplada e ganhou R$ 1 mil após comprar seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru pelo dispositivo eletrônico.

Andres, morador do Jardim Eldorado, em Assis, comprou sua cartela no ‘Avenida Max’, com o vendedor Maurício, e foi contemplado na rodada 17. Ele também ganhou R$ 1 mil.

O prêmio da rodada 23 do Giro da Sorte saiu para Cândido Mota. Marta, que mora no jardim Paraíso e comprou sua cartela na ‘Banca da Praça’, foi a contemplada e ganhou R$ 1 mil.

Claudemir, morador do Jardim Eldorado, em Assis, foi o premiado na rodada 25 do Giro da Sorte e também faturou R$ 1 mil.

Na rodada 34, a contemplada foi a assisense Marinês, que comprou sua cartela com a vendedora Fran, no ‘Hiper Mercado Amigão’.

Simone, moradora do Residencial Veneza, em Assis, ganhou R$ 1 mil ao ser premiada na rodada 39. Ela comprou sua cartela no ‘Avenida Max’, com o vendedor Maurício,

Morador da vila Tênis Clube, Paulo foi o contemplado na rodada 47 do Giro da Sorte. Ele comprou sua cartela em Lençóis Paulista.

Que compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Prêmios do próximo sorteio