278 – Festa de 1º de Maio reúne centenas de trabalhadores; alimentos arrecadados são doados ao CAPSA

“Irretocável”. A palavra, usada pelos organizadores, resume o sucesso da festa de 1º de maio, que reuniu bancários, comerciários, servidores municipais e estaduais, professores, funcionários do Poder Judiciário, aposentados e até mesmo alguns desempregados, na chácara do Sindicato dos Bancários de Assis na segunda-feira, quando foi comemorado o ‘Dia Internacional dos Trabalhadores’.

FUTEBOL – A programação teve início no período da manhã, com a disputa de uma partida de futebol. O time formado por comerciários ficou com o troféu de campeão do ‘Torneio dos Trabalhadores’ e os servidores municipais ficaram com o vice-campeonato.

Servidores municipais foram vice-campeões

Comerciários ficaram o título

FESTA – No início da tarde, o padre Vicente de Paula Gomes, pároco da vila Operária, falou sobre o padroeiro dos trabalhadores, São José Operário, e abençoou a confraternização, que prosseguiu com sorteio de dezenas de brindes, apresentações artísticas infantis e uma tarde com muito samba da banda Tok de Vaidade.

Para os filhos de trabalhadores, foram disponibilizados brinquedos infláveis e distribuídos algodão doce e pipoca.

Houve comercialização de lanches, pastéis, sorvetes e bebidas. “Todos os comerciantes saíram satisfeitos com as vendas”, afirma Fábio Escobar, presidente do Sindicato dos Bancários de Assis, que integrou a Comissão Organizadora.

A festa do Dia dos Trabalhadores foi iniciativa de um grupo formado pelas entidades: Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Servidores Municipais, Sindicato dos Professores Estaduais -APEOESP-, Sindsaúde, Associação dos Funcionários do Fórum da Comarca de Assis e Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, a FERAESP .

Centenas de trabalhadores na festa de 1º de Maio

SOLIDARIEDADE – Durante a confraternização da chácara do Sindicato dos Bancários para comemorar o Dia dos Trabalhadores, os convidados doaram centenas de quilos de alimentos, que foram repassados ao CAPSA – Círculo de Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio – na tarde de terça-feira, dia 2 de maio.

“Ações como essa, dos sindicatos de trabalhadores, servem como combustível para nossos projetos de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social”, agradeceu o presidente da entidade, Luiz Antônio Bermejo.

“Para nós, dirigentes sindicais, foi motivo de satisfação reunir tantos trabalhadores numa data tão especial e de orgulho poder colaborar com uma entidade tão séria, como é o CAPSA”, discursaram Vagner Campos, do Sindicato dos Comerciários, e Nilson Silva, representante da APEOESP.

Alimentos doados foram repassados ao CAPSA