296 – Paraguaio é preso com 400 mil maços de cigarros em carga de caminhão da Argentina

Um caminhoneiro paraguaio de 49 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária transportando uma carga de 400 mil maços de cigarros contrabandeados num caminhão da Argentina.

A prisão ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, dia 4 de maio, no km 344 da rodovia Raposo Tavares, no município de Ipaussu-SP, a 100 quilômetros de Assis.

Por volta do meio dia, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- abordou o caminhão Iveco, 380, placas da Argentina, que trafegava em direção à capital paulista.

Durante vistoria no semi-reboque, os policiais encontraram diversas caixas de cigarro de origem paraguaia sem a documentação fiscal.

Calcula-se que a carga tenha aproximadamente 400 mil maços de cigarros, mas a contagem final será realizada na delegacia da Polícia Federal de Marília, para onde foi levado o caminhão, a carga, além do motorista, que recebeu voz de prisão em flagrante.

Após ser ouvido pelo delegado e autuado pelo crime de contrabando, o caminhoneiro paraguaio foi encaminhado para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo, onde aguardará pela audiência de custódia a ser marcada pela Justiça.

Imagem: Polícia Rodoviária