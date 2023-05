277 – Prefeitura retira alambrado e parque ecológico vira um lixão

Há mais de duas semanas, dezenas de moradores do Conjunto Habitacional Assis IV, nas proximidades do Terminal Rodoviário, estão incomodados com uma nova paralisação das obras de revitalização do Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro, o ‘Chiquito Antunes’.

“Quando reiniciou as obras, a Prefeitura retirou o alambrado que cercava o parque. Com a nova paralisação dos serviços, o parque virou um lixão a céu aberto. Há muita sujeira e as nossas casas ficaram vulneráveis aos insetos, bichos e até marginais que se escondem na mata”, reclamam os moradores, que afirmam ter constatado o aumento da proliferação de mosquitos, além da presença de ratos, escorpiões e até cobras em seus quintais.

Sem alambrado e com a paralisação das obras, algumas pessoas voltaram a improvisar barracas e a morar na mata existente no parque, nas proximidades do Terminal Rodoviário.

Um servidor da Unesp, não sabendo mais a quem recorrer, após ter procurado vários vereadores e não ter resposta, entrou em contato com a redação do Jornal da Segunda para denunciar a situação.

O JS entrou em contato com a Prefeitura para saber os motivos da paralisação das obras e retirada dos alambrados, mas foi orientado a encaminhar um pedido de explicações à Ouvidoria Municipal, o que já foi feito. Também foi encaminhado pedido de informações à Ouvidoria da Câmara Municipal.

Quando receber resposta da Ouvidoria da Prefeitura de Assis sobre os motivos da interrupção dos serviços e se há alguma previsão para retomada dos trabalhos, o Jornal da Segunda estará informando aos moradores e à população.

Sem alambrado, parque ecológico virou um lixão, com o descarte de lixo